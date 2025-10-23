Contro il conflitto di genere per contrastare la denatalità e favorire l’uguaglianza | sit in sul corso Garibaldi
Nelle principali piazze d’Italia, Domenica 26 Ottobre 2025 si svolgerà un sit-in nazionale promosso dall’Ambasciatore dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari e Presidente del Movimento Centralità Familiare Davide Vinciprova, coadiuvato da professionisti del settore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
