Contro il conflitto di genere per contrastare la denatalità e favorire l’uguaglianza | sit in sul corso Garibaldi

Reggiotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle principali piazze d’Italia, Domenica 26 Ottobre 2025 si svolgerà un sit-in nazionale promosso dall’Ambasciatore dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari e Presidente del Movimento Centralità Familiare Davide Vinciprova, coadiuvato da professionisti del settore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Parlamento Ue: violenza di genere. Jorgensen (Commissione): “Tutela donne diventi realtà in tutta Europa” - Nell’ultimo giorno di plenaria a Strasburgo, il Parlamento europeo affronta il tema della violenza di genere, concentrandosi sulla vulnerabilità di donne e ragazze. Scrive agensir.it

Il Contro-Attacco del Patriarcato e le Nuove Frontiere della Negazione: La Lotta per i Diritti delle Donne non Cede Spazio - L'evento tenutosi lo scorso 16 ottobre presso la Sala Koch di Palazzo Madama, promosso dalla senatrice Pd Valeria Valente, ha acceso un faro su un fenomeno allarmante: la preoccupante (... Riporta agoravox.it

contro conflitto genere contrastareViolenza di genere: strumenti e strategie per un contrasto efficace - Riscoprire il Medioevo non come età oscura, ma come laboratorio di idee che ancora oggi parla al nostro tempo. Segnala lasiritide.it

Cerca Video su questo argomento: Contro Conflitto Genere Contrastare