Contributo delle banche alla Manovra 10 miliardi tra tasse e regole più rigide
Il settore bancario italiano è al centro della nuova manovra economica 2026, che prevede un impatto complessivo stimato di 10 miliardi di euro in tre anni. Una cifra solo leggermente inferiore agli 11 miliardi indicati in precedenza nel Documento programmatico di bilancio, ma che conferma la volontà del governo di mantenere invariato l’impianto delle misure fiscali per le banche e le assicurazioni. Il testo, già bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e ora all’esame del Parlamento, ribadisce le principali disposizioni inizialmente annunciate. Le modifiche rispetto alla prima bozza sono minime e non cambiano la sostanza del provvedimento, che prevede un contributo stabile al bilancio pubblico da parte del comparto creditizio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
