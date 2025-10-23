Ferrara, 23 ottobre 2025 – È partito tutto con via San Romano. Anzi, con il lavoro congiunto tra Comune e Regione sugli hub urbani. Ora, per incentivare la riapertura dei locali commerciali sfitti o inoccupati nel centro storico e a sostenere la nascita di nuove attività economiche e imprenditoriali, l’amministrazione lancia il progetto ‘Affittami’. Un bando – realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio, al quale si potrà accedere a partire dal 7 novembre prossimo fino al 15 maggio 2026 – finanziato con 250mila euro e studiato di concerto con le associazioni datoriali (Ascom, Cna, Confesercenti e Confartigianato). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Contributi per aprire negozi nei locali sfitti del centro