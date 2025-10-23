Secondo rialzo, più deciso del primo, per le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre i prezzi dei carburanti alla pompa continuano a scendere. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina. Per Tamoil rileviamo un rialzo di un centesimo sul gasolio. Occhio nei prossimi giorni agli effetti dei rialzi sul petrolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,688 eurolitro (-3millesimi, compagnie 1,691, pompe bianche 1,684), diesel self service a 1,616 eurolitro (-3, compagnie 1,618, pompe bianche 1,612). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Continuano a scendere le medie di benzina e diesel. Ma il rialzo dei prodotti raffinati spaventa