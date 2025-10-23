Ci sono ulteriori occupazioni nelle scuole superiori di Firenze. Da ieri mattina gli studenti stanno protestando all’Istituto tecnico agrario delle Cascine e nella sede del Liceo Alberti in via San Gallo; martedì, invece, aveva già occupato l’altra sede in centro dell’Alberti-Dante, quella in via Magliabechi, in Santa Croce. Le proteste si stanno svolgendo in maniera pacifica. Per quanto riguarda l’Istituto tecnico agrario, si tratta di un’occupazione solo parziale: i ragazzi si sono introdotti nella scuola verso le 4 del mattino di ieri, occupando però soltanto l’edificio 2, quello delle classi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Continua la scia di occupazioni ’Presi’ anche Agrario e Alberti. Alle Cascine il blitz scatta all’alba