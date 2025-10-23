Continua la fuga del toro scappato dal macello | via alle ricerche col drone

Continua la fuga del toro scappato martedì 21 ottobre dal macello in provincia di Monza e Brianza e avvistato l’ultima volta a Missaglia. Dopo le prime ricerche, le autorità ora stanno per provare nuovi metodi per accalappiare l’animale, ritenuto potenzialmente pericoloso a piede libero.Il fatto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

