Continua la fuga del toro scappato dal macello | via alle ricerche col drone

Continua la fuga del toro scappato martedì 21 ottobre dal macello in provincia di Monza e Brianza e avvistato l’ultima volta a Missaglia. Dopo le prime ricerche, le autorità ora stanno per provare nuovi metodi per accalappiare l’animale, ritenuto potenzialmente pericoloso a piede libero.Il fatto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Apple Vision Pro, il modello M5 è fabbricato in Vietnam: continua la fuga dalla Cina - X Vai su X

L'arte in questo periodo di continua emergenza, offre non una soluzione pratica ai problemi contingenti, ma una via di fuga e, allo stesso tempo, di profonda comprensione della realtà. In un contesto di incertezza e ansia, l'arte, in tutte le sue forme – la musica, - facebook.com Vai su Facebook

Toro scappato dal macello, parte la petizione per salvarlo: “Merita di vivere” - Toro scappato da un macello tra Monza e Lecco, l’Enpa lancia una petizione per salvarlo: “Ha scelto la vita, chiediamo che non venga abbattuto& ... Lo riporta monza-news.it

Toro scappato dal macello in Brianza: petizione di Enpa per salvarlo - L’associazione si mobilita con la Rete dei Santuari di Animali Liberi: “Merita un epilogo diverso dalla morte” ... mbnews.it scrive

A Casatenovo è caccia al toro fuggito dal macello - Ad avvisare e lanciare l'allarme è stato il sindaco, Filippo Galbiati. Si legge su msn.com