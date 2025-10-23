Continassa Juve | KO col Real Madrid ora testa alla Lazio

Juventusnews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Questa sera la Juve andrà di scena al Bernabeu contro il Real Madrid. Tudor recupera Zhegrova e Miretti, sempre assenti Bremer, Cabal e Pinsoglio. Probabili formazioni Real Madrid Juve: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

