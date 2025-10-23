Continassa Juve | KO col Real Madrid ora testa alla Lazio
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Questa sera la Juve andrà di scena al Bernabeu contro il Real Madrid. Tudor recupera Zhegrova e Miretti, sempre assenti Bremer, Cabal e Pinsoglio. Probabili formazioni Real Madrid Juve: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
? Le ultime da #Continassa prima della partenza della #Juve per #Madrid. Buone notizie per #Tudor: sono in gruppo #Zhegrova e #Miretti. Restano ancora ai box gli infortunati #Bremer, #Cabal e #Pinsoglio. L’ARTICOLO COMPLETO DI JUVENTUSNE - facebook.com Vai su Facebook
Juve, visto Kempf? Undici anni fa venne alla Continassa a firmare in bianconero, poi però... - X Vai su X
Juventus a riposo dopo la gara contro il Real Madrid - Oggi la Juventus ha goduto di un giorno di riposo dopo la gara contro il Real Madrid. Da tuttojuve.com
Verso Real Madrid-Juventus: il clima alla Continassa e l'ultima novità - Le ultime dalla Continassa dopo l'allenamento alla vigilia della trasferta in terra spagnola. ilbianconero.com scrive
Calcio:Juve; Tudor fa quadrato alla Continassa, testa a Real - La Juventus deve rialzarsi, il tecnico Igor Tudor prova a fare quadrato alla Continassa. Si legge su ansa.it