Conti contro il Viminale | Decisione che mortifica lo sport e i veri tifosi del Pisa

PISA – “Sono profondamente deluso e contrariato”. Così il sindaco di Pisa, Michele Conti, commenta sui social la decisione del Viminale di vietare per tre mesi le trasferte ai tifosi nerazzurri dopo gli scontri di Pisa–Verona. Per il primo cittadino si tratta di una sanzione eccessiva e ingiusta, che finisce per colpire una tifoseria storicamente corretta e generosa, spesso protagonista di iniziative benefiche e sociali. Pur condannando con fermezza ogni episodio di violenza, Conti sottolinea che gli scontri di via Piave potevano essere evitati con una gestione più attenta dell’ordine pubblico: “Era doveroso impedire a un gruppo di facinorosi ospiti di muoversi liberamente dalla stazione di San Rossore fino alle porte dello stadio, in un’area frequentata anche da famiglie e bambini”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Danno erariale – La Corte dei Conti della Basilicata stabilisce la responsabilità degli Amministratori che hanno deciso di resistere in un giudizio civile con esito negativo prevedibile, violando i principi di economicità e ragionevolezza...? . . #PA #pubblicaammi - facebook.com Vai su Facebook

Conti: "La decisione sul rinvio l’ha presa l’arbitro" - Sina dalle prime ore del mattino, era parso a tutti più che evidente: la coltre nevosa che aveva ammantato la città non avrebbe di certo ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Dissesto Chieti, a febbraio la decisione della Corte dei Conti - Slitta di 5 mesi la decisione della Corte dei Conti sulla responsabilità del dissesto economico del Comune di Chieti. Da rainews.it