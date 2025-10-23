Conte si è rivolto ai suoi leaderi senatori | non molliamo Corsera

Il Napoli è rientrato ieri da Eindhoven e si è subito ritrovato a Castel Volturno per riprendere da dove aveva lasciato. La disfatta contro il Psv ha dato numerosi argomenti di confronto ieri nello spogliatoio e animato la discussione sul come uscirne. Sabato c’è l’Inter e gli azzurri non possono continuare a tergiversare e fare finta che quello accaduto in Olanda sia solo un caso, l’ennesimo. Il Corriere della Sera scrive che Conte si è affidato ai suoi senatori per una sterzata subito. “Bastasse un clic per il reset, tutto sarebbe semplice. Ma le basi ci sono, il mercato che finora si è rivelato non all’altezza va valorizzato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte si è rivolto ai suoi leader,i senatori: “non molliamo” (Corsera)