Conte si è rivolto ai suoi leaderi senatori | non molliamo Corsera
Il Napoli è rientrato ieri da Eindhoven e si è subito ritrovato a Castel Volturno per riprendere da dove aveva lasciato. La disfatta contro il Psv ha dato numerosi argomenti di confronto ieri nello spogliatoio e animato la discussione sul come uscirne. Sabato c’è l’Inter e gli azzurri non possono continuare a tergiversare e fare finta che quello accaduto in Olanda sia solo un caso, l’ennesimo. Il Corriere della Sera scrive che Conte si è affidato ai suoi senatori per una sterzata subito. “Bastasse un clic per il reset, tutto sarebbe semplice. Ma le basi ci sono, il mercato che finora si è rivelato non all’altezza va valorizzato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altre letture consigliate
Gianni Parisio, giornalista di passioneInter: “Conte non sottovaluterà il Psv ma lo affronterà con un occhio già rivolto all’Inter” @lucacerchione @GioAlfano03 - X Vai su X
"Non siete soli": Il messaggio rivolto a Gaza da Bersani, a Fano con Conte per la presentazione di Matteo Ricci alle regionali marchigiane - facebook.com Vai su Facebook
Conte, Meloni festeggia i suoi giorni a Chigi, gli italiani no - silente e ferma su carovita, salari da fame, aumento delle tasse, genocidio a Gaza - ansa.it scrive
La vittoria di Conte e dei suoi guerrieri: da Giaccherinho a Eder-Pellè - Applausi per questa Italia, capace di ribaltare il pronostico e battere il favorito Belgio, conquistando tre punti chiave in ottica qualificazione. Scrive calciomercato.com
Juve, Conte: 'Consigli da Benitez per il Benfica? Visti i suoi precedenti con le portoghesi preferisco di no' VIDEO - A Sky Sport ha parlato Antonio Conte, tecnico della Juventus, dopo la vittoria ottenuta dai suoi ragazzi contro l'Udinese per 2- Segnala calciomercato.com