Conte senza vergogna | a Meloni regala un libro a cui mancano molti capitoli | quelli dei suoi disastri Ma c’è chi glieli ricorda…

Conte al limite del grottesco. Diciamocelo francamente: il siparietto inscenato ieri in Aula da Giuseppi in versione showman parlamentare aggiornata alla improvvisazione da maestro di bon ton politico, che avvicinandosi ai banchi del governo omaggia la premier di un libretto autoprodotto, dovrebbe passare alla storia della letteratura diplomatica semplicemente come un gesto plateale e un tentativo – fallito sul nascere, lasciatecelo dire – di bacchettare l’operato dell’esecutivo in carica, dall’alto del suo pulpito – scricchiolante – di leader M5S. Già, che ardire (e che coraggio): un libro sulle tasse in regalo, con tanto di dedica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Conte senza vergogna: a Meloni regala un libro a cui mancano molti capitoli: quelli dei suoi disastri. Ma c’è chi glieli ricorda…

