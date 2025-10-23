Conte | Posizionamento M5s chiaro noi progressisti indipendenti Con Pd solo con programma condiviso – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2025 "Noi siamo progressisti indipendenti, cioè siamo collocati in un'area. I nostri principi, i nostri valori oggi sono chiari e il posizionamento è chiaro, non lo possiamo più mettere in discussione". Lo dice Giuseppe Conte in una diretta social. "Significa che quelle istanze originarie sono tutte da collocare in un'area progressista, ma in modo indipendente. Perché se non sei indipendente non sei più scomodo e se finisci di essere scomodo vuol dire che ti adegui a un sistema, sia quiescente". FB Conte Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Conte: Posizionamento M5s chiaro, noi progressisti indipendenti. 🔗 Leggi su Open.online