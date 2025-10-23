Conte | Non siamo alleati col Pd Lo saremo se e quando riusciremo a definire un programma accordi nero su bianco

“Da Nova sono venute indicazioni forti per caratterizzare la nostra scomodità. Siamo ‘ progressisti indipendenti ‘. Il posizionamento è chiaro, non lo possiamo più mettere in discussione. Siamo collocati in un’area progressista, ma indipendente. Perché se non sei indipendente non sei più scomodo”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte, in una diretta sui social, si è rivolto agli iscritti del Movimento ricordando il voto online per rinnovare la sua carica da presidente. “Anche sulle alleanze ci avete dato voi la risposta – ha proseguito – Alleanze sì ma con patti chiari, accordi nero su bianco”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Non siamo alleati col Pd. Lo saremo se e quando riusciremo a definire un programma, accordi nero su bianco”

