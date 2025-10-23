Conte non ha voluto spargere catastrofismo ed ha ascoltato i suoi giocatori
Come aveva anticipato dopo la gara di Champions, ieri Conte e la squadra si sono ritrovati per analizzare cosa non sta funzionando. Già perché non è solo la brutta sconfitta di ieri contro il Psv che deve far riflettere, ma una serie di prestazioni sotto tono che hanno portato a tre sconfitte in cinque partite. Il Napoli si è ritrovato a Castel Volturno, come riporta la Gazzetta dello Sport e ha chiarito come vuole andare avanti. “È un momentaccio, lo racconta un martedì nerissimo, e poi pure quel rientro avvolto nel silenzio più cupo di chi cerca risposte che invece galleggiano sulle nuvole: ma quando il Napoli rimette i piedi in terra, e si catapulta a Caste Volturno, il dialogo dev’essere trasparente, privo di omissioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
