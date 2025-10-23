Conte massacrato da Libero |  Grado massimo della ‘scala Mazzarri’ Non vede l’ora di uscire dalla Champions De Laurentiis dovrebbe chiedergli spiegazioni

Juventusnews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte massacrato da Libero: «Grado massimo della ‘scala Mazzarri’. Non vede l’ora di uscire dalla Champions». ll duro attacco del quotidiano. L’edizione odierna del quotidiano  Libero  dedica un’analisi tagliente al momento del  Napoli, concentrandosi non tanto sulla prestazione offerta contro il Psv, quanto sulle dichiarazioni rilasciate da  Antonio Conte  nel post-gara. L’atteggiamento del tecnico ex Juventus è finito sotto la lente d’ingrandimento, giudicato rinunciatario, polemico e poco propenso ad assumersi la responsabilità del momento. Il giornale non usa mezzi termini per descrivere la comunicazione dell’allenatore, arrivando a scomodare paragoni con il passato e sottolineando una palese contraddizione con le ambizioni della piazza e della società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conte massacrato da libero 160grado massimo della 8216scala mazzarri8217 non vede l8217ora di uscire dalla champions de laurentiis dovrebbe chiedergli spiegazioni

© Juventusnews24.com - Conte massacrato da Libero: «Grado massimo della ‘scala Mazzarri’. Non vede l’ora di uscire dalla Champions. De Laurentiis dovrebbe chiedergli spiegazioni»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Conte Massacrato Libero 160grado