Conte massacrato da Libero |  Grado massimo della ‘scala Mazzarri’ Non vede l’ora di uscire dalla Champions De Laurentiis dovrebbe chiedergli spiegazioni

Conte massacrato da Libero: «Grado massimo della ‘scala Mazzarri’. Non vede l’ora di uscire dalla Champions». ll duro attacco del quotidiano. L’edizione odierna del quotidiano Libero dedica un’analisi tagliente al momento del Napoli, concentrandosi non tanto sulla prestazione offerta contro il Psv, quanto sulle dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte nel post-gara. L’atteggiamento del tecnico ex Juventus è finito sotto la lente d’ingrandimento, giudicato rinunciatario, polemico e poco propenso ad assumersi la responsabilità del momento. Il giornale non usa mezzi termini per descrivere la comunicazione dell’allenatore, arrivando a scomodare paragoni con il passato e sottolineando una palese contraddizione con le ambizioni della piazza e della società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

