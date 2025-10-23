La sconfitta per 6-2 contro il PSV è una mazzata sulle ambizioni del Napoli: primo all or nothing stagionale contro l’Inter Ci sono tante domande senza risposta. Perché una sconfitta del genere lascia interrogativi profondi. Questioni complesse, dalle quali di emergere non sarà operazione semplice. La prima domanda che ci si pone in casa Napoli ai limiti del banale: come si giustifica una sconfitta così pesante contro una squadra di discreto livello e null’altro come il PSV? Le domande aperte per Antonio Conte Andiamo avanti con le questioni aperte: perché le differenze di minutaggio tra titolari e riserve sono così ampie? Perché tanti e tanti milioni spesi sul mercato vengono sbeffeggiati dalle prestazioni di Lucca e dagli errori di Beukema? Perché Noa Lang si lamenta di aver parlato con Conte una sola volta dall’inizio della stagione? Ultima e decisiva: perché il Napoli sembra aver perso il conte che lo connotava in avvio di avventura di Conte in panchina? Le risposte arriveranno sabato Rispondere per noi a tutti questi interrogativi è semplicemente impossibile. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Conte in bilico: l’Inter dirà se è solo uno scivolone o crisi Napoli