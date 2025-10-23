Conte ha ammesso alla squadra che qualcosa nelle scelte e nella gestione va modificata Corrmezz
Non si può andare avanti così. Di questo sia i calciatori che Conte sono sicuri. Dopo la sconfitta contro il Psv il campanello d’allarme non può essere più ignorato, per questo ieri a Castel Volturno il Napoli si è ritrovato per discutere su cosa non sta funzionando e cosa va modificato per invertire immediatamente la rotta già nella partita di sabato contro l’Inter. Il Corriere del Mezzogiorno. ha riportato i termini del confronto di ieri. Confronto Conte-Napoli. “Silenzio, amarezza. Necessità di decomprimere. Poi il confronto, anche vivace. La riunione del Napoli, ieri al centro sportivo, è stata lunga, visiva e anche parlata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sto vedendo Roma-Inter Non ho sentito Conte che ha detto in conferenza? Almeno ha ammesso che avimm fatt na chiavica e partita? Sotto tutti i punti di vista? Unica cosa che ho condiviso stasera, il cambio concordato di Buongiorno Per il resto male tutto, sc - X Vai su X
Antonio Conte sembra prigioniero di una crisi che non riesce a decifrare - facebook.com Vai su Facebook
Conte ha ammesso alla squadra che qualcosa nelle scelte e nella gestione va modificata (Corrmezz) - Il Corriere del Mezzogiorno racconta del confronto avvenuto ieri a Castel Volturno tra Conte e il Napoli per risolvere i problemi ... Scrive ilnapolista.it
Conte sprona il Napoli dopo il ko con il Torino - Alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, invitando i suoi giocatori a non ... Lo riporta stadiosport.it
I due volti di Conte: i numeri delle sue squadre nelle coppe contro quelli in campionato - Al termine di quel campionato resta, peraltro, scolpita nella pietra la famosa frase del ristorante ("con 10 ... Scrive sport.sky.it