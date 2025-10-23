Conte consegna a Meloni il dossier M5S | ‘Tre anni di tasse’

Un volume mostrato in Aula, uno scambio serrato di battute e, alla fine, una stretta di mano. Nel cuore delle dichiarazioni di voto alla Camera, Giuseppe Conte ha consegnato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni il fascicolo “Governo Meloni: 3 anni di tasse”, corredato da una dedica pensata per restare. Un gesto politico che ha . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Conte consegna a Meloni il dossier M5S: ‘Tre anni di tasse’

Contenuti che potrebbero interessarti

Nuova consegna firmata Conte Srl a Grottaglie (TA)! Il Sig. Francesco ha scelto un New Holland Agriculture T4030F usato garantito, sinonimo di affidabilità, potenza e prestazioni ancora al top. Grazie per la fiducia e buon lavoro con il tuo nuovo trattore! - facebook.com Vai su Facebook

Conte consegna alla premier Meloni il libro delle tasse: “Non rida, le famiglie soffrono” - Durante le dichiarazioni di voto alla Camera, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha attirato l’attenzione ... blitzquotidiano.it scrive

Conte in Aula regala il libro M5s «Governo Meloni, 3 anni di tasse» alla premier con una dedica - «Al presidente Meloni, perché non racconti il 'libro dei sogni', ma si confronti con la realtà di famiglie e imprese»: è questa la dedica scritta dal presidente M5s Giuseppe Conte sul libro "Governo M ... Come scrive msn.com

Conte fa un regalo a Meloni, un libro per i tre anni dell’esecutivo. «Tre anni di tasse» e dentro c’è una dedica speciale – Il video - Il siparietto durante le dichiarazioni di voto nell'Aula della Camera dei deputati, in risposta alla replica della presidente del Consiglio ... Segnala msn.com