Consulente finanziario minacciato dal gruppo di estorsori tra cui un finanziere | Dacci i soldi o ti sciolgo nell' acido
Minacce pesanti per avere soldi dal consulente finanziario che aveva chiesto un'attività di intermediazione, verosimilmente una consulenza. Si era dovuto piegare alle incessanti richieste, fino a far pervenire ai malviventi cifre molto alte. I carabinieri della Compagnia di Vigevano hanno dato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
#GdiF #Savona arrestata consulente finanziario per abusivismo, truffa aggravata, riciclaggio e reimpiego di denaro illecito. Avrebbe raggirato attraverso uno “schema Ponzi” 112 clienti, per un valore di oltre 5 milioni di euro. #NoiconVoi - X Vai su X
Massimo Canavese - Consulente Finanziario Fineco Bank - facebook.com Vai su Facebook
Consulente finanziario minacciato dal gruppo di estorsori (tra cui un finanziere): "Dacci i soldi o ti sciolgo nell'acido" - Minacce pesanti per avere soldi dal consulente finanziario che aveva chiesto un'attività di intermediazione, verosimilmente una consulenza. Secondo milanotoday.it
Savona, truffa da oltre 5 milioni: 112 raggirati da consulente bancaria - Una consulente finanziaria in pensione, cancellata dall’albo dal 2014, è stata posta ai domiciliari con l’accusa di aver truffato 112 clienti in tutto il Nord Italia attraverso uno schema Ponzi. Lo riporta tg24.sky.it
La presunta truffa milionaria di un consulente finanziario di Bolzano - Un consulente finanziario che fino allo scorso dicembre lavorava nella filiale di Bolzano di Intesa Sanpaolo è sospettato di avere commesso una truffa milionaria. Scrive ilpost.it