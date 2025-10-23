Consulcesi & Partners superano quota 1000 sentenze su ferie non godute
(Adnkronos) – Il tema delle ferie non godute nel pubblico impiego si conferma tra i più caldi dell’anno. Secondo un’elaborazione di Consulcesi & Partners, nei primi nove mesi del 2025, i tribunali italiani hanno già emesso oltre 1000 pronunce in materia, riconoscendo complessivamente oltre 5,9 milioni di euro di indennità e 2,3 milioni di spese . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
