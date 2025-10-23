Constantine 2 James Gunn dice la sua sul sequel con Keanu Reeves | C' è del talento in questo film

Il sequel di Constantine è uno di quei progetti che si muovono come spettri tra le fiamme dell'inferno e i corridoi di Hollywood. Annunciato nel 2022 con Keanu Reeves e Francis Lawrence di nuovo al timone, il film sembra pronto, anche se in attesa di James Gunn. A più di vent'anni dal primo Constantine, il ritorno di Keanu Reeves nei panni di John Constantine sembra ancora lontano. James Gunn conferma che il progetto è in discussione, ma ammette di non aver letto alcuna sceneggiatura, rallentando le speranze dei fan. L'aggiornamento di James Gunn: un entusiasmo sospeso A rinfocolare le speranze (e le preoccupazioni) dei fan ci ha pensato James Gunn, co-direttore dei DC Studios, che ha recentemente commentato lo stato di Constantine 2. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

