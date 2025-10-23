Un servizio di reperibilità, a disposizione tutto l’anno, attivabile direttamente dai Comuni o dal sistema di protezione civile regionale e nazionale. Il Consorzio Spurghisti Associati, che raggruppa una cinquantina di aziende del settore non solo in Toscana, si mette a disposizione, viste le crescenti emergenze meteo, con tutto ciò che ne consegue. Lo sa bene il Consorzio, che si è messo in prima linea per l’ alluvione di Faenza, in Emilia Romagna, a Prato e Campi, andando a ripulire da acqua e fango le cantine, i garage e i piani interrati delle abitazioni travolte dall’ondata di maltempo. E ora quel sistema che così bene ha funzionato nelle emergenze in Emilia Romagna e in Toscana, dando certezze di intervento ai cittadini, evitando anche rischi di possibile sciacallaggio, ha l’ambizione di trasformarsi in modello di gestione nazionale delle emergenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consorzio spurghisti. Un progetto nazionale per i danni da alluvioni