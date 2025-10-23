Consorzio Bim | pubblicati i bandi per i giovani artisti
Dieci assegni da mille euro ciascuno, per un totale di diecimila euro, suddivisi in quattro diversi bandi sono il riconoscimento che ogni anno il Consorzio Bim dell'Adda tributa ai giovani valtellinesi e valchiavennaschi che si sono distinti nello studio di canto, danza, musica e recitazione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Scopri altri approfondimenti
"VENERDI' 17 OTTOBRE IL CONSORZIO HA AVVIATO UN NUOVO PERCORSO DI CO-PROGRAMMAZIONE" Venerdì 17 ottobre il Consorzio Ovest Solidale ha avviato, presso l'Oratorio di Santa Maria della Stella, i tavoli di lavoro di lavoro dedicati al nuovo p - facebook.com Vai su Facebook
“Lo sport per crescere”. Premi dal Bim agli atleti-studenti - Il Consorzio Bim dell'Adda ha pubblicato il bando per il premio "Lo sport per crescere", che sostiene giovani studenti- Secondo ilgiorno.it
Borse Bim a 262 studenti: premi all’impegno di chi abita in zone disagiate - Consegnati i riconoscimenti del Consorzio per un ammontare di oltre 83mila euro. Si legge su ecodibergamo.it
Dal Bim borse di studio per gli sportivi che frequentano la scuola - Il Consorzio Bim Adda bandisce la sesta edizione di “Lo sport per crescere” destinato agli sportivi che, nelle diverse discipline, abbiano conseguito risultati di rilievo o ... Si legge su ilgiorno.it