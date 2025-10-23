Consorzio Bim | pubblicati i bandi per i giovani artisti

Dieci assegni da mille euro ciascuno, per un totale di diecimila euro, suddivisi in quattro diversi bandi sono il riconoscimento che ogni anno il Consorzio Bim dell'Adda tributa ai giovani valtellinesi e valchiavennaschi che si sono distinti nello studio di canto, danza, musica e recitazione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it