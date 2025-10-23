Consiglio studenti Unisa Azione Universitaria all' attacco | Poltrone per poltrone
Le dimissioni dell’ex Presidente Iadicicco dal Consiglio degli Studenti dell'Università di Salerno accendono lo scontro politico. Secondo Azione Universitaria-Unisa, i recenti accadimenti mostrano come "l’unica rappresentanza alla quale si ambisce é quella delle poltrone per le poltrone". 🔗 Leggi su Salernotoday.it
