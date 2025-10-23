consiglio pastorale di santa lucia si prepara la giornata del povero

L’Avvento, la commemorazione dei defunti, le feste dell’Unitalsi, del povero, di Santa Lucia, il lavoro delle commissioni. Sono alcuni degli argomenti trattati a Savignano dal consiglio pastorale della comunità di Santa Lucia presieduta dal parroco don Piergiorgio Farina. Gli appuntamenti. L’1 e il 2 novembre per ricordare i morti alle 15 la messa al cimitero centrale di Savignano e in quello di San Giovanni in Compito nella Pieve millenaria che è accanto al camposanto e domenica 9 novembre alle 10 nella collegiata di Santa Lucia la messa in ricordo di tutti i defunti. Domenica 13 dicembre, Santa Lucia patrona di Savignano, oltre alle messe domenicali, ci sarà una messa in più alle 11 con la presenza del vescovo Nicolò Anselmi e sarà anche una giornata piena di confessioni anche per la vicinanza del Natale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

