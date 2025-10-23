Consiglio europeo freno sull’uso degli asset russi | confermato il sostegno finanziario all’Ucraina
Il Consiglio europeo si è chiuso con un equilibrio delicato tra continuità politica e prudenza economica. Dopo ore di discussione, i leader dei Ventisette hanno confermato l’impegno a garantire un sostegno finanziario duraturo all’ Ucraina, ma hanno scelto di frenare sull’utilizzo diretto degli asset russi congelati, tema che resta il più divisivo nel blocco. La bozza di conclusioni circolata prima del vertice prevedeva che il Consiglio chiedesse alla Commissione europea di “presentare prima possibile proposte concrete” per un “graduale e possibile uso dei beni russi”. Ma nel testo approvato nella notte dai 26 capi di Stato e di governo – con l’ Ungheria ancora una volta defilata – la formulazione è diventata più cauta: si parla ora di “opzioni di sostegno finanziario” all’Ucraina, e si rinvia a una nuova discussione nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
| Il Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni @Palazzo_Chigi partecipa al Consiglio europeo $EUCO a Bruxelles. In agenda: Ucraina Medio Oriente Sicurezza e Difesa Competitività e transizione climatica e digitale Alloggi Migrazione Info - X Vai su X
Mentre l’Europa sta per tornare all’ora solare, Madrid riporta la questione al Consiglio europeo. L’abolizione era già stata votata dal Parlamento europeo nel 2019 ma poi non è entrata in vigore - facebook.com Vai su Facebook
Quali sono i temi sul tavolo del Consiglio europeo - ” È questa la frase d’apertura della dichiarazione congiunta del gruppo dei “volenterosi” per l’Ucraina, res ... Riporta interris.it
Consiglio europeo, via libera a nuove sanzioni contro la Russia. Zelensky: "Fondamentali" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Consiglio europeo, via libera a nuove sanzioni contro la Russia. tg24.sky.it scrive
CONSIGLIO EUROPEO, SUL TAVOLO L’USO DEI BENI RUSSI CONGELATI - I leader europei provano a raggiungere un’intesa sugli asset russi ... Segnala opinione.it