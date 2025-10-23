Consiglio europeo freno sull’uso degli asset russi | confermato il sostegno finanziario all’Ucraina

Il Consiglio europeo si è chiuso con un equilibrio delicato tra continuità politica e prudenza economica. Dopo ore di discussione, i leader dei Ventisette hanno confermato l’impegno a garantire un sostegno finanziario duraturo all’ Ucraina, ma hanno scelto di frenare sull’utilizzo diretto degli asset russi congelati, tema che resta il più divisivo nel blocco. La bozza di conclusioni circolata prima del vertice prevedeva che il Consiglio chiedesse alla Commissione europea di “presentare prima possibile proposte concrete” per un “graduale e possibile uso dei beni russi”. Ma nel testo approvato nella notte dai 26 capi di Stato e di governo – con l’ Ungheria ancora una volta defilata – la formulazione è diventata più cauta: si parla ora di “opzioni di sostegno finanziario” all’Ucraina, e si rinvia a una nuova discussione nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

