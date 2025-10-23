Conservatorio Alessandro Scarlatti concerto finale della Masterclass tenuta dal Maestro Bernardini
Il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo si afferma sempre più una Istituzione d’eccellenza grazie alla realizzazione di diverse attività di alta formazione, nell’ambito delle diverse attività, realizza il concerto finale della “Masterclass tenuta dal Maestro Alfredo Bernardini”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
Giovedì 23 e venerdì 24 due giornate di studi dedicate ad Alessandro Scarlatti al Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli. La due giorni si concluderà con il nostro concerto presso la Chiesa dei Girolamini alle ore 20.00 con la Cappella Neapolit - facebook.com Vai su Facebook
Conservatorio Alessandro Scarlatti, concerto finale della Masterclass tenuta dal Maestro Bernardini - Il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo si afferma sempre più una Istituzione d’eccellenza grazie alla realizzazione di diverse attività di alta formazione, nell’ambito delle diverse attività ... Lo riporta mondopalermo.it
COMUNICATO STAMPA CIDIM; AL VIA A NAPOLI IL CONVEGNO DEDICATO AD ALESSANDRO SCARLATTI - COMUNICATO STAMPA CIDIM; AL VIA A NAPOLI IL CONVEGNO DEDICATO AD ALESSANDRO SCARLATTI L’EVENTO SI SVOLGE PRESSO LA SALA SCARLATTI DEL CONSERVATORIO SAN PIETRO A MAJELLA Un appuntamento speciale per ... Come scrive ansa.it
Antonio Florio dirige a Napoli ‘Il Giardino di Rose’ di Scarlatti - Appuntamento il 24 ottobre nella Chiesa dei Girolamini a 300 anni esatti dalla morte del compositore Riceviamo e pubblichiamo. Lo riporta expartibus.it