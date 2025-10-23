Conosco i mostri | il memoir di Virginia Giuffre travolge la Corona Ora il principe Andrea perderà anche il Royal Lodge?
Nel libro Virginia Giuffre aggiunge nuovi dettagli sugli incontri sessuali con il principe Andrea e racconta con cruda verità e dovizia di particolari la sua esperienza di violenze. Il memoir è un tsunami: ora il principe Andrea perderà anche il Royal Lodge?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il titolo e l' immagine mi hanno colpito, conosco la teoria del kintsukuroi giapponese, ora vedremo la lettura - facebook.com Vai su Facebook