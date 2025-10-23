Conoscere se stessi per incontrare gli altri | a tu per tu con lo psicoterapeuta Guido De Caro
Dopo il grande coinvolgimento registrato nel primo appuntamento, continua il percorso formativo ed esperienziale “Conoscere se stessi per incontrare gli altri”, un’iniziativa che unisce spiritualità, psicologia e vita quotidiana.Giovedì 23 ottobre, alle ore 21, all’Auditorium Santa Maria della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altre letture consigliate
« L’incontro con sé stessi significa anzitutto l’incontro con la propria Ombra. L’Ombra è, in verità, come una gola montana, una porta angusta la cui stretta non è risparmiata a chiunque scenda alla profonda sorgente. Ma dobbiamo imparare a conoscere noi st - facebook.com Vai su Facebook
“Conoscere se stessi per incontrare gli altri”, a Reggio Calabria secondo incontro con il Dott. Guido De Caro - Dopo il grande coinvolgimento registrato nel primo appuntamento, continua il percorso formativo ed esperienziale “Conoscere se stessi per incontrare gli altri”, un’iniziativa che unisce spiritualità, ... Secondo strettoweb.com
A Reggio Calabria il primo incontro del ciclo “Conoscere se stessi per incontrare gli altri” - 00, presso l’Auditorium Santa Maria della Neve di Riparo Cannavò, il primo dei quattro appuntamenti del ciclo di incontri condotti dallo psicoterapeuta Dott. Da strettoweb.com