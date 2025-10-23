Congresso dell’UCSI Sicilia | Ai nove giornalisti siciliani uccisi perché Testimoni di verità

Laprimapagina.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’UCSI Sicilia ha inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la proposta di concessione della medaglia d’oro al valor civile alla memoria dei nove giornalisti siciliani uccisi perché “ Testimoni di verità ”, li ricorderemo in questi giorni, in un momento molto delicato per noi giornalisti”. Ecco i nominativi: 1960 Cosimo Cristina – 1970 Mauro de Mauro – 1972 Giovanni Spampinato – 1978 Peppino Impastato – 1979 Mario Francese – 1984 Giuseppe Fava – 1988 Mauro Rostagno – 1993 Giuseppe Alfano e nel 2001 Maria Grazia Cutuli. L’iniziativa è nata nell’ambito del congresso dell’UCSI Sicilia, che si svolgerà venerdì 24 ottobre a Messina nel salone degli specchi di “ Palazzo dei Leoni ” sede della Città Metropolitana di Messina. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

congresso dell8217ucsi sicilia ai nove giornalisti siciliani uccisi perch233 testimoni di verit224

© Laprimapagina.it - Congresso dell’UCSI Sicilia: Ai nove giornalisti siciliani uccisi perché “Testimoni di verità”

Leggi anche questi approfondimenti

Congresso Pd choc in Sicilia: “brogli e voto di un morto”/ Minoranza Dem ‘impallina’ Barbagallo (e Schlein) - Ancora caos nel Pd in Sicilia: il voto in assemblea inguaia il prossimo Congresso, le minoranze contro la gestione Barbagallo- Lo riporta ilsussidiario.net

FI: eletti nei congressi i coordinatori provinciali in Sicilia - Si sono conclusi oggi pomeriggio i primi undici dei dodici congressi provinciali e delle città metropolitane di Forza Italia, in preparazione del prossimo congresso nazionale che si terrà a Roma il 23 ... Da ansa.it

Congresso Pd Sicilia a rischio: dem spaccati sulle regole/ Voto senza scheda: ira minoranza contro Barbagallo - Lo avevamo già raccontato negli scorsi giorni che non sarebbe stato un Congresso semplice per il Pd in Sicilia quello che si è aperto il 15 maggio e che si dovrebbe concludere il prossimo 8 giugno ... Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Congresso Dell8217ucsi Sicilia Nove