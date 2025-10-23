Congresso dell’UCSI Sicilia | Ai nove giornalisti siciliani uccisi perché Testimoni di verità

L’UCSI Sicilia ha inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la proposta di concessione della medaglia d’oro al valor civile alla memoria dei nove giornalisti siciliani uccisi perché “ Testimoni di verità ”, li ricorderemo in questi giorni, in un momento molto delicato per noi giornalisti”. Ecco i nominativi: 1960 Cosimo Cristina – 1970 Mauro de Mauro – 1972 Giovanni Spampinato – 1978 Peppino Impastato – 1979 Mario Francese – 1984 Giuseppe Fava – 1988 Mauro Rostagno – 1993 Giuseppe Alfano e nel 2001 Maria Grazia Cutuli. L’iniziativa è nata nell’ambito del congresso dell’UCSI Sicilia, che si svolgerà venerdì 24 ottobre a Messina nel salone degli specchi di “ Palazzo dei Leoni ” sede della Città Metropolitana di Messina. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Congresso dell’UCSI Sicilia: Ai nove giornalisti siciliani uccisi perché “Testimoni di verità”

