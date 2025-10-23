Confessò di aver ucciso una bimba di 3 anni ma non fu mai condannato | l'Australia cerca verità 55 anni dopo

Nel 1970 Cheryl Grimmer, 3 anni, scomparve sulla spiaggia di Fairy Meadow, in Australia. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Ora, un parlamentare ha letto la confessione di un ragazzo che nel 1971 disse di averla uccisa. Proprio su di lui nel 2016 era stata aperta un'indagine, mai conclusa perché la polizia ritenne la sua confessione inammissibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

