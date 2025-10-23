Confermati 40 milioni per il personale sanitario | Premi e incentivi anche nel 2026

Udinetoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Friuli Venezia Giulia conferma il proprio impegno per la valorizzazione del personale sanitario, garantendo anche per il 2026 una dotazione finanziaria di quasi 40 milioni di euro, la stessa prevista nel piano straordinario del 2025. L’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

