Conferita a Messina la laurea a Sara Campanella vittima di femminicidio | La sua voce non sia mai dimenticata

Sara Campanella, vittima di femminicidio, è stata proclamata oggi dottoressa in Tecniche di laboratorio biomedico, con la votazione di 110 e lode, alla presenza di parenti e amici. A lei la laurea honoris causa all'Università di Messina. Il cugino Giampiero a Fanpage.it: "Cerimonia molto toccante". Il video. 🔗 Leggi su Fanpage.it

