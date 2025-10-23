Conferenza stampa Xabi Alonso post Real Madrid Juve: le sue dichiarazioni dopo il terzo match di Champions League 202526. Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa dopo Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. Le parole riprese da TMW. ANALISI – «Sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta. Dopo il gol potevamo chiudere la partita, poi abbiamo un fantastico portiere come Courtois che nelle grande partite le risolve. Oggi abbiamo conquistato 3 punti e siamo contenti». ARDA GULER – « Arda ha 20 anni e ha 2530 partite nel Real Madrid. Noi dobbiamo accompagnare la sua qualità e aiutarlo con la pressione, ma lui partecipa molto al gioco e ci fa giocare meglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Xabi Alonso post Real Madrid Juve: «Loro non ci davano spazi ma avevamo la giusta voglia di vincere. Nel finale la Juventus aveva tanti attaccanti e noi…»