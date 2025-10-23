Conference League Rapid Vienna-Fiorentina 0-3 | riscatto viola

La Fiorentina si impone con un netto 3-0 in casa del Rapid Vienna, in una gara valida per la seconda giornata della fase campionato di Conference League. I gol viola portano la firma dopo 9? di Cher Ndour, al 48? il raddoppio di Edin Dzeko e al 95? è Albert Gudmundsson a firmare il tris in contropiede su assist di Kouadio. Seconda vittoria in due partite per la squadra di Pioli, prima a punteggio pieno, che riscatta in Europa le difficoltà affrontate fin qui in campionato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Conference League, Rapid Vienna-Fiorentina 0-3: riscatto viola

Altre letture consigliate

La squadra di Pioli travolge il Rapid Vienna nella sfida di Conference League - facebook.com Vai su Facebook

ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE : , https://tinyurl.com/Rapid-Fiorentina… #SkySport #SkyUECL #UECL #ConferenceLea - X Vai su X

Rapid Vienna-Fiorentina 0-3: video, gol e highlights - Seconda vittoria consecutiva in Conference League per la Fiorentina, che nella 2^ giornata di League Phase ha battuto 3- Segnala sport.sky.it

Rapid Vienna-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv la Conference League in tempo reale - La Viola di Stefano Pioli, ancora a caccia del primo successo in Serie A, vola in Austria per il secondo turno della fase campionato. tuttosport.com scrive

Rapid Vienna – Fiorentina 0-3 cronaca e highlights: la Viola ha un altro piglio in Europa! – VIDEO - 3 cronaca e highlights: Ndour la sblocca subito poi raddoppia Dzeko, torna al gol nel finale Gudmundsson. Riporta generationsport.it