Conference League oggi Rapid Vienna – Fiorentina | orari probabili formazioni e dove vederla in tv
La Fiorentina oggi, 23 ottobre 2025, sfiderà alle 18,45 il Rapid Vienna nella seconda giornata valida per la Conference League. In Europa la squadra di Pioli ha già vinto contro il Sigma Olomouc, grazie ai gol di Piccoli e Ndour. All’Allianz Stadion di Vienna troveranno una squadra agguerrita e determinata a far dimenticare la recente sconfitta per 4-1 contro il Lech Poznan. Seconda giornata di Conference League. La Viola in questo momento fatica a trovare un proprio ritmo in campionato, non avendo ancora centrato neanche una vittoria su sette partite. Pioli ha raccolto solo tre pareggi, perdendo quattro volte. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Rapid Vienna-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv la Conference League in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
Il primo gol di Piccoli in maglia viola e il Golazo di Ndour regalano agli uomini di Pioli la prima vittoria nella League Phase di Conference League contro il Sigma Olomouc - X Vai su X
Conference League, oggi Rapid Vienna – Fiorentina: orari, probabili formazioni e dove vederla in tv - La Fiorentina oggi, 23 ottobre 2025, sfiderà alle 18,45 il Rapid Vienna nella seconda giornata valida per la Conference League. lapresse.it scrive
Rapid Vienna-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv la Conference League in tempo reale - La Viola di Stefano Pioli, ancora a caccia del primo successo in Serie A, vola in Austria per il secondo turno della fase campionato. Secondo tuttosport.com
Rapid Vienna-Fiorentina in tv: orari e dove vedere la Conference League - Conference League, la Fiorentina si prepara alla seconda gara della league phase contro il Rapid Vienna. msn.com scrive