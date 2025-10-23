Conference League oggi Rapid Vienna – Fiorentina | orari probabili formazioni e dove vederla in tv

La Fiorentina oggi, 23 ottobre 2025, sfiderà alle 18,45 il Rapid Vienna nella seconda giornata valida per la Conference League. In Europa la squadra di Pioli ha già vinto contro il Sigma Olomouc, grazie ai gol di Piccoli e Ndour. All’Allianz Stadion di Vienna troveranno una squadra agguerrita e determinata a far dimenticare la recente sconfitta per 4-1 contro il Lech Poznan. Seconda giornata di Conference League. La Viola in questo momento fatica a trovare un proprio ritmo in campionato, non avendo ancora centrato neanche una vittoria su sette partite. Pioli ha raccolto solo tre pareggi, perdendo quattro volte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

