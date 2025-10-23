Conference League la Fiorentina vince con il Rapid Vienna

Calcionews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conference League, Fiorentina travolgente: 3-0 al Rapid Vienna Netta vittoria della Fiorentina in trasferta sul campo del Rapid Vienna nella seconda giornata della fase a gironi di Conference League 20252026. I viola di Stefano Pioli si impongono 3-0 grazie ai gol di Cher Ndour, Edin Dzeko e Albert Gudmundsson, conquistando così la seconda vittoria consecutiva . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

conference league la fiorentina vince con il rapid vienna

© Calcionews24.com - Conference League, la Fiorentina vince con il Rapid Vienna

News recenti che potrebbero piacerti

conference league fiorentina vinceConference League: vince per 3-0 la Fiorentina contro il Rapid Vienna, pari tra Hacken e Vallecano. I risultati finali - Grande match da parte della Fiorentina, che reagisce dopo il brutto inizio di stagione battendo per 3- Si legge su ilovepalermocalcio.com

conference league fiorentina vinceLa Fiorentina vince in Conference, bene il Bologna in Europa League - Successo per Fiorentina e Bologna sui campi internazionali. Segnala gazzettadiparma.it

conference league fiorentina vinceIn Europa è un'altra storia: la Fiorentina vince a Vienna e resta a punteggio pieno in Conference - La Fiorentina non sbaglia l'appuntamento a Vienna contro il Rapid e fa due vittorie su due in Conference League, dopo il 2- Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Conference League Fiorentina Vince