Conference League la Fiorentina vince con il Rapid Vienna

Conference League, Fiorentina travolgente: 3-0 al Rapid Vienna Netta vittoria della Fiorentina in trasferta sul campo del Rapid Vienna nella seconda giornata della fase a gironi di Conference League 20252026. I viola di Stefano Pioli si impongono 3-0 grazie ai gol di Cher Ndour, Edin Dzeko e Albert Gudmundsson, conquistando così la seconda vittoria consecutiva . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conference League, la Fiorentina vince con il Rapid Vienna

News recenti che potrebbero piacerti

Conference League, oggi Rapid Vienna - Fiorentina: orari, probabili formazioni e dove vederla in tv La Viola delude in campionato ma cerca il riscatto in Europa - X Vai su X

Rapid Vienna-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv la Conference League in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook

Conference League: vince per 3-0 la Fiorentina contro il Rapid Vienna, pari tra Hacken e Vallecano. I risultati finali - Grande match da parte della Fiorentina, che reagisce dopo il brutto inizio di stagione battendo per 3- Si legge su ilovepalermocalcio.com

La Fiorentina vince in Conference, bene il Bologna in Europa League - Successo per Fiorentina e Bologna sui campi internazionali. Segnala gazzettadiparma.it

In Europa è un'altra storia: la Fiorentina vince a Vienna e resta a punteggio pieno in Conference - La Fiorentina non sbaglia l'appuntamento a Vienna contro il Rapid e fa due vittorie su due in Conference League, dopo il 2- Lo riporta tuttomercatoweb.com