Conference League Fiorentina in testa al girone
Roma, 23 ott. (askanews) – Questi i risultati della seconda giornata della Conference League e la classifica 2ª giornata: AEK Atene (Gre)-Aberdeen (Sco) 6-0, Häcken (Sve)-Rayo Vallecano (Spa), Breiðablik (Nor)-KuPS (Fin) 0-0,?achtar (Ucr)-Legia Varsavia (Pol)1-2, Drita (Kos)-Omonia (Cyp) 1-1, Rijeka (Cro)-Sparta Praga (Cec) 0-0,?kendija (Mac N)-Shelbourne (Irl) 1-0, Strasburgo (Fra)-Jagiellonia (Pol) 1-1, Rapid Vienna (Aut)-Fiorentina (Ita) 0-3, Magonza (Ger)-Zrinjski Mostar (Bos) 1-0, AZ Alkmaar (Ola)-Slovan Bratislava (Svk) 1-0, Crystal Palace (Ing)-AEK Larnaca (Cyp) 0-1, Hamrun Spartans (Mal)-Losanna (Svi) 0-1, Lincoln Red Imps (Gib)-Lech Poznan (Pol) 2-1, Samsunspor (Tur)-Dinamo Kiev (Ucr) 3-0, Shamrock Rovers (Irl)-Celje (Slo) 0-2, Sigma Olomouc (Cec)-Raków Czestochowa (Pol) 1-1, U Craiova (Pol)-Noah (Arm) 1-1. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
