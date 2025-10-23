Confcommercio | Dalla manovra del governo buoni segnali servirebbe taglio dell' Irpef fino a 60mila euro

Cesenatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Confcommercio Cesena “arrivano buoni segnali dalla manovra del governo, ma si può fare ancora meglio”."Approviamo il rispetto dell’equilibrio dei conti pubblici - afferma il presidente Augusto Patrignani - e alcune scelte che iniziano il percorso di riduzione delle tasse a sostegno del potere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

confcommercio manovra governo buoniManovra: Confcommercio, urgente la riforma fiscale - "Il quadro di crescita delineato nel Documento programmatico di finanza pubblica resta improntato alla cautela, con un incremento tendenziale del Pil pari allo 0,5% nel 2025 e allo 0,7% nel 2026 e pre ... Lo riporta ansa.it

Manovra, operazione stipendi: welfare, buoni pasto e meno tasse. Così il governo aiuterà i lavoratori - Roma, 16 settembre 2025 – Tagliare l’Irpef ai redditi medi, ma sostenere anche i salari bassi (e non solo), all’insegna del “più lavori, più guadagni” con detassazioni per i rinnovi contrattuali e ... quotidiano.net scrive

confcommercio manovra governo buoniManovra, Prampolini (Confcommercio): urgente riforma fiscale - "Il quadro di crescita delineato nel Documento programmatico di finanza pubblica resta improntato alla cautela, con un incremento tendenziale del ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Confcommercio Manovra Governo Buoni