Una mostra con fotografie d’epoca, documenti storici e materiali inediti che racconta gli 80 anni di Confcommercio Milano, un viaggio inedito per “ritornare al futuro” dal 1945 al 2025 che consente anche di scoprire la bellezza monumentale dello storico Palazzo Bovara, sede del Circolo del Commercio, in corso Venezia 51, è una delle proposte più interessanti per un weekend alla scoperta di una delle anime più importanti della città. La mostra è aperta sabato 25 e domenica 26 ottobre con a ccesso al pubblico gratuito dalle 10.30 alle 18, registrandosi a questo link. Non solo, oltre alla mostra, è possibile partecipare agli eventi promossi da 31 attività storiche di Milano città con l’iniziativa del Club Imprese Storiche “ Storie di lavoro e tradizione con le imprese storiche ” con appuntamenti in negozi e locali con visite, eventi culturali, laboratori sempre prenotando mentre è stata predisposta una mappa online per scoprirle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Confcommercio, 80 anni di storia in mostra a Palazzo Bovara