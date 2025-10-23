Conegliano i genitori decidono di non mandare i figli a scuola per colpa del bullo | Basta clima insostenibile in classe
Davanti alla scuola primaria Marconi di Conegliano, nel Trevigiano, un gruppo di genitori ha organizzato un sit-in di protesta annunciando la decisione di non mandare più i propri figli a scuola «a oltranza». Al centro della contestazione, un presunto clima di violenza verbale e psicologica in classe, che secondo le famiglie sarebbe riconducibile al comportamento di un singolo alunno. «I nostri figli vivono da mesi in una situazione non più sopportabile», si legge nella nota diffusa dai genitori su alcuni media tocali tra cui OggiTreviso. «Siamo arrivati a questa decisione dopo un lungo percorso di dialogo con tutte le istituzioni preposte. 🔗 Leggi su Open.online
