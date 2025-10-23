Condò fa luce sul nervo scoperto della Juventus | Questo resta il problema enorme A cosa ha fatto riferimento dopo il KO col Real Madrid

Condò, giornalista di Sky Sport, ha analizzato così la sconfitta della Juventus contro il Real Madrid in Champions League. Le dichiarazioni. Una prestazione d’orgoglio, ma un allarme che suona sempre più forte. L’analisi del noto giornalista di Sky Sport, Paolo Condò, sulla Juventus vista al Santiago Bernabéu è agrodolce: la squadra ha ritrovato cuore e personalità, ma il problema del gol è diventato enorme. Cuore e personalità ritrovati, ma il gol non arriva. Intervenuto durante Champions League Show, Condò ha condiviso il cauto ottimismo espresso da altri opinionisti come Fabio Capello e Michele Padovano sulla prestazione dei bianconeri contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

