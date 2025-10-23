Concorso Vigili del Fuoco sanitari | 33 posti per medici scadenza 21 11
Il Ministero dell'Interno ha indetto il concorso Vigili del Fuoco sanitari per il 2025. L'obiettivo è reclutare 33 vice direttori sanitari, figure mediche specializzate per il Corpo nazionale. La selezione pubblica si rivolge a medici laureati e abilitati. È un'importante opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione. Le candidature devono essere inviate entro il 21 novembre 2025.I requisiti di accesso e le quote di riservaPer accedere alla selezione, i candidati devono soddisfare requisiti generali e specifici stringenti. È indispensabile possedere la cittadinanza italiana e godere pienamente dei diritti civili e politici. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
