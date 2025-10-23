Concorso Vigili del Fuoco sanitari | 33 posti per medici scadenza 21 11

Scuolalink.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell'Interno ha indetto il concorso Vigili del Fuoco sanitari per il 2025. L'obiettivo è reclutare 33 vice direttori sanitari, figure mediche specializzate per il Corpo nazionale. La selezione pubblica si rivolge a medici laureati e abilitati. È un'importante opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione. Le candidature devono essere inviate entro il 21 novembre 2025.I requisiti di accesso e le quote di riservaPer accedere alla selezione, i candidati devono soddisfare requisiti generali e specifici stringenti. È indispensabile possedere la cittadinanza italiana e godere pienamente dei diritti civili e politici. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

concorso vigili del fuoco sanitari 33 posti per medici scadenza 21 11

© Scuolalink.it - Concorso Vigili del Fuoco sanitari: 33 posti per medici, scadenza 21/11

Altre letture consigliate

concorso vigili fuoco sanitariConcorso Vigili del Fuoco per 33 Vice direttori sanitari: Bando 2025 - Il Ministero dell’Interno ha bandito il concorso per 33 vice direttori sanitari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel 2025. Come scrive ticonsiglio.com

concorso vigili fuoco sanitariRegione Abruzzo: rinnovato l’accordo con i Vigili del Fuoco per il servizio sanitario - Firmato a Pescara l’accordo tra Regione e Vigili del Fuoco: medici Asl per prevenzione, idoneità e profilassi sanitaria ... Lo riporta abruzzonews.eu

Rinnovato l’accordo con i vigili del fuoco sui servizi sanitari - Rinnovato l’accordo con i vigili del fuoco sui servizi sanitari Le Asl metteranno a disposizione il proprio personale medico per svolgere una serie di funzioni ... Segnala regione.abruzzo.it

Cerca Video su questo argomento: Concorso Vigili Fuoco Sanitari