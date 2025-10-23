Concorso scuola secondaria il Consiglio di Stato autorizza ammissione con riserva a un candidato alle prove orali dopo errore nella prova scritta

Con ordinanza n. 38332025, pubblicata giovedì 23 ottobre, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da un candidato escluso dal concorso per l’assunzione di personale docente della scuola secondaria, gestito dal Ministero e dall’Ufficio scolastico regionale della Lombardia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Concorso Scuola PNRR 3, Servizio civile nazionale/universale: come inserire la DATA ED IL NUMERO DI ATTO se non sono presenti nella nostra documentazione? Ecco la NUOVA FAQ MIM UFFICIALE - facebook.com Vai su Facebook

Concorso scuola PNRR3: non è possibile conoscere in anticipo la distribuzione dei posti per provincia. Pillole di Question Time - X Vai su X

Concorso PNRR 3: si presenta un’unica Domanda per più classi di concorso, FAQ MIM - Tra le domande più frequenti poste dai candidati che intendono partecipare al concorso PNRR 3 per docenti vi è se sia necessario presentare una singola domanda per ogni classe di concorso. Segnala ticonsiglio.com

Concorso docenti, precaria esclusa perché la sua laurea era priva di due esami richiesti: il Consiglio di Stato la riabilita, non erano necessari - Una laurea priva di uno o più esami ritenuti indispensabili non può essere motivo certo di esclusione da un concorso per diventare insegnante di ruolo. Si legge su tecnicadellascuola.it

Concorso Scuola PNRR 3, domande fino al 29 ottobre: i dettagli e come prepararsi per la Scuola Secondaria - Vediamo la suddivisione dei posti, come fare domanda e come prepararsi alle prove del Concorso Scuola PNRR 3 per la scuola secondaria (a cui possono partecipare anche i laureati in discipline tecniche ... ediltecnico.it scrive