Concorso PNRR3 per insegnanti Sardegna | dove si svolgeranno le prove orali Pillole di Question Time

Nel question time del 20 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale dell’Anief, è stato affrontato un tema rilevante per i candidati al concorso per la scuola dell’infanzia. L’attenzione si è concentrata in particolare sull’organizzazione delle prove per chi partecipa dalla Sardegna. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso Docenti PNRR3: per classi di concorso ITP si accede anche con Diploma ITS Academy - 2939/2025, prevede dei posti anche per le classi di concorso ITP, della tabella B ai sensi del DPR 19/2016 e dm n.

Concorso docenti PNRR3: lodevole servizio, CFU integrativi per la classe di concorso, quali "30 CFU scegliere". RISPOSTE AI QUESITI - Concorso docenti PNRR3: sono due i bandi che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato lo scorso 10 ottobre, e ...

Il concorso PNRR 3 è aperto anche ai Diplomati: prorogato al 2026 l'accesso con Diploma ai concorsi per Docenti - Il concorso PNRR 3 per docenti è aperto anche ai diplomati per i posti di Insegnante Tecnico Pratico (ITP).