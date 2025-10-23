Concorso internazionale Nursind I corti da podio sul prendersi cura con la madrina Maria De Medeiros

Il NurSind Care Film Festival (NCFF), primo concorso internazionale di cortometraggi sul tema del “prendersi cura“, quest’anno entra a far parte dell’ampio contenitore artistico della Festa del Cinema con l’obiettivo condiviso di promuovere la settima arte su tutto il territorio. Il Festival nasce con lo scopo di diffondere la cultura della cura, partendo dal presupposto che ognuno vive all’interno di un legame di interdipendenza con altri esseri umani. In altre parole, ognuno di noi non può fare a meno dell’altro. Per quest’anno la serata prevede la proiezione delle primi cinque opere cinematografiche giunte nella parte alta della classifica dopo un attento lavoro di selezione da parte della giuria del concorso: due cortometraggi, due documentari e uno sul tema specifico del “Prendersi cura“ su cui si è concentrato il sindacato infermieri NurSind. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Concorso internazionale Nursind. I corti da podio sul “prendersi cura” con la madrina Maria De Medeiros

