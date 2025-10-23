Concorso guide turistiche 2025 | data prova scritta in cosa consiste e sedi d’esame

Il ministero del Turismo ha pubblicato la data per la prova scritta del concorso per conseguire l’abilitazione delle guide turistiche del 2025. Si tratta del primo bando nazionale dopo la riforma adottata alla fine del 2023, in attuazione di uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Alla prova scritta si presenterà un numero decisamente più elevato rispetto alle attese. Infatti, hanno inviato la domanda di candidatura 29.228 concorrenti. Le stime sul numero dei partecipanti si fermavano a 10 mila candidati, con un’aspettativa di ulteriori 5 mila interessati per le prove successive, dal momento che il concorso verrà ripetuto ogni anno. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Concorso guide turistiche 2025: data prova scritta, in cosa consiste e sedi d’esame

