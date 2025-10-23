Concorso Docenti PNRR3 | per classi di concorso ITP si accede anche con Diploma ITS Academy

Il concorso per docenti della scuola secondaria, bandito con DDG n. 29392025, prevede dei posti anche per le classi di concorso ITP, della tabella B ai sensi del DPR 192016 e dm n. 2592017. Per la prima volta costituiscono titolo di accesso anche gli ITS Academy. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

Ultimi giorni per partecipare al concorso docenti! ? Il bando Concorso docenti PNRR 3 mette a disposizione 58.135 posti nei ruoli dell’infanzia, primaria e secondaria. La scadenza è fissata al 29 ottobre 2025 alle ore 23:59: dopo quel momento non sarà più - facebook.com Vai su Facebook

Concorso docenti PNRR3: posso iscrivermi? Controlliamo insieme il titolo di accesso - X Vai su X

Concorso docenti PNRR3: lodevole servizio, CFU integrativi per la classe di concorso, quali “30 CFU scegliere”. RISPOSTE AI QUESITI - Concorso docenti PNRR3: sono due i bandi che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato lo scorso 10 ottobre, e ... Riporta orizzontescuola.it

Concorso PNRR 3: si presenta un’unica Domanda per più classi di concorso, FAQ MIM - Tra le domande più frequenti poste dai candidati che intendono partecipare al concorso PNRR 3 per docenti vi è se sia necessario presentare una singola domanda per ogni classe di concorso. Come scrive ticonsiglio.com

Il concorso PNRR 3 è aperto anche ai Diplomati: prorogato al 2026 l’accesso con Diploma ai concorsi per Docenti - Il concorso PNRR 3 per docenti è aperto anche ai diplomati per i posti di Insegnante Tecnico Pratico (ITP). Segnala ticonsiglio.com