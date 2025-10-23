Concorso Docenti PNRR3 | per classi di concorso ITP si accede anche con Diploma ITS Academy

23 ott 2025

Il concorso per docenti della scuola secondaria, bandito con DDG n. 29392025, prevede dei posti anche per le classi di concorso ITP, della tabella B ai sensi del DPR 192016 e dm n. 2592017. Per la prima volta costituiscono titolo di accesso anche gli ITS Academy. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

