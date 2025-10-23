Concorso di Scrittura Creativa Specchio Riflesso | torna il FATF

Scrivere per conoscersi e raccontarsi. Torna il Concorso di Scrittura Creativa “Mara Zanotti”, promosso dal Franco Agostino Teatro Festival. Il tema di quest'anno è "Specchio riflesso!", un invito agli studenti (11-20 anni) a esplorare la propria identità e la relazione con l'altro. Comunicato stampa.Scrivere come viaggio dentro e fuori di sé: torna il Concorso di Scrittura Creativa del Franco Agostino Teatro Festival per giovani aspiranti scrittoriSpecchio riflesso! è il tema di questa edizione: un invito, per gli scrittori in erba delle scuole secondarie di I e II grado, a scrivere per conoscersi, raccontarsi, rispecchiarsi negli altri. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

