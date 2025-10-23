Concorsi nei Vigili del fuoco 2025 | due bandi per 85 posti

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco del ministero dell’Interno ha pubblicato due bandi per altrettanti concorsi pubblici per un totale di 85 posti da ispettore logistico e vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le assunzioni avverranno con contratti a tempo indeterminato e a orario pieno. Ecco dove reperire i due bandi, qual è la suddivisione dei posti e i requisiti di ammissione alle selezioni pubbliche, come inviare la domanda di partecipazione e in cosa consistono le procedure di selezione considerando che per il bando di concorso dei 52 posti da ispettore logistico gestionale si richiede il solo superamento delle prove d’esame, mentre per quello di 33 posti di vice direttore sanitario la commissione verificherà anche il punteggio dei titoli. 🔗 Leggi su Lettera43.it

