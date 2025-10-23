Conclusa la tre giorni degli Stati generali sulla salute e la sicurezza sul lavoro Gribaudo | Più giustizia per le vittime

ROMA – “Come ci ha ricordato nel suo messaggio il presidente Sergio Mattarella, serve un’alleanza per la sicurezza sul lavoro, e serve più giustizia certa e rapida per le vittime e per chi rimane”. Così, fra le altre cose, la presidente della Commissione d’inchiesta della Camera sulle condizioni di lavoro, Chiara Gribaudo, a conclusione dei tre giorni degli Stati Generali sulla salute e la sicurezza sul lavoro che si sono svolti presso la Sala della Lupa di Montecitorio. I lavori sono terminati con la relazione di Rita Sanlorenzo, avvocata generale presso la Procura generale della Corte di cassazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Conclusa la tre giorni degli Stati generali sulla salute e la sicurezza sul lavoro, Gribaudo: “Più giustizia per le vittime”

